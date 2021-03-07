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Ormanda bulduğu silahla kendini vurdu

07.03.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Ormanda bulduğu silahla kendini vurdu

Belgrad Ormanı'nda iddiaya göre bir kişi, bulduğu silahı incelerken yanlışlıkla kendini karnından vurdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Uğur Keleş, dün ormanda yürüyüş yaptığı sırada bir silah buldu ve silahı incelemeye başladı. Keleş, bir anda silahın ateş alması üzerine karnından yaralandı.

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"ORMANDA YÜRÜYORDUM, BİR SİLAH BULDUM..."

Silah sesini ve bağırma sesini duyarak olay yerine giden bir kişi, Keleş'in yerde yattığını görünce polise ve ambulansa haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri karnından yaralanan Mehmet Uğur Keleş'i ambulansa taşıdı. O sırada polise olayı anlatan Keleş, "Ormanda yürüyordum bir silah buldum. Silahı inceleyip, kontrol ederken ateş aldı. Karnımdan yaralandım" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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"BİR PATLAMA SESİ GELDİ"

Belgrad Ormanı'nda doğa yürüyüşü yaptığını ve o sırada silah sesi duyduğunu söyleyen Çağlar Demir, "Doğa yürüyüşü yapıyordum, yoldan bir patlama sesi geldi. Sesin ardından bir adamın bağırma seslerini duydum. Ardından buraya geldiğimde adamın yerde yattığını ve yaralandığını gördüm, polisi ve ambulansı aradım" dedi.

(DHA)

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