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Belgrad Ormanı'na atlı koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, pilot uygulama olarak İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda 'Atlı Orman Koruma' uygulamasını hayata geçirdi.

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, pilot uygulama olarak İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda 'Atlı Orman Koruma' uygulamasını hayata geçirdi. Pilot uygulamanın başarısına göre atlı koruma ekipleri diğer bölgelerde de yaygınlaştırılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; atlı koruma ekiplerinin pilot uygulaması İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda başladı. Atlı koruma ekipleri özellikle orman içerisinde yer alan mesire yerlerinde görev yapacak. Atlı koruma ekibinde görev alan orman muhafaza memurlarının bir ay süren at biniciliği eğitimi Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından verildi. Eğitim sonunda atlı koruma ekibi memurlarına at biniciliği sertifikaları verildi. 'HAFTA SONLARI GÖREV YAPACAKLAR' Pilot uygulama kapsamında görev yapacak atlı korumaların Belgrad Ormanı'nda dört at ve altı orman muhafaza memurundan oluştuğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, "Bu ekipler Mart- Eylül ayları arası hafta sonları görev yapacaklar. Pilot atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Pakdemirli, orman muhafaza memurlarından oluşan atlı koruma ekiplerinin ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumada kullanılmasının, orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

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