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BELGRAD ORMANI'NDA ÖLÜ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA Sarıyer, Belgrad Ormanı'nda bir kişi ölü olarak bulundu.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA
Sarıyer, Belgrad Ormanı'nda bir kişi ölü olarak bulundu. Ceset kesin ölüm nedeninin tespit edimesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Belgrad Ormanı’nda devriye gezen güvenlik görevlileri saat 11.30 sıralarında yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevreye güvenlik şeridi çeken polis, ceset üzerinde ve çevrede inceleme yaptı. İncelemede hayatını kaybeden kişinin 50 yaşındaki Osman Çolak olduğu belirlendi. Ceset, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Belgrad Ormanı tabelasından görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Cesetten görüntü
-Cesedin başında bekleyen yakınları
-Genel ve detaylar

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