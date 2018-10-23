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BELGRAD ORMANI'NDAN GÖRÜNTÜLER

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 13:03 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili keşif yapıldığını belirttiği Belgrad Ormanı'ndan görüntüler

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili keşif yapıldığını belirttiği Belgrad Ormanı'ndan görüntüler

PARTNERSürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!Sürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!
AVM'ye götürülen öğrenciler yürüyen merdivende düştü: Yaralılar var (1)AVM'ye götürülen öğrenciler yürüyen merdivende düştü: Yaralılar var (1)
Küçük Muhammet'i, arkadaşının yönlendirmesi ile 43 yerinden bıçaklamışKüçük Muhammet'i, arkadaşının yönlendirmesi ile 43 yerinden bıçaklamış
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