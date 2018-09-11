SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla devam eden diyalog sürecine şans verilmesi gerektiğini ifade etti.
Slovenya'da düzenlenen 13. Bled Strateji Forumu'na katılan Crnadak, burada yaptığı konuşmada, Makedonya ile Yunanistan'ın isim sorununa çözüm bulmasının ardından Sırbistan ile Kosova'nın da aralarındaki sorunu çözmesinin bölge istikrarına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.
İki ülke arasında Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda devam eden diyalog sürecine işaret eden Crnadak, "Belgrad-Priştine diyaloğuna şans verilmeli. Olası çözümler hemen reddedilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.
Crnadak, Kosova meselesine nihai bir çözüm bulunması için tarafların kendilerini sorgulaması gerektiğinin altını çizerek, "Sonunu görmeden hiçbir çözümü reddetmememiz gerektiği kanaatindeyim." dedi.
Belgrad-Priştine görüşmelerinde sınırların yeniden düzenlenmesinin Bosna Hersek için de tehlikeli olacağının konuşulmasının son günlerde popüler olduğuna dikkati çeken Crnadak, ancak hiç kimsenin bunun hangi anlamda tehlike arz ettiğine açıklık getirmediğini söyledi.
Crnadak, Belgrad ve Priştine'nin sorunlarını kendilerinin çözmesine izin verilmesi gerektiğini kaydederek, "Onlara engel olmamalıyız. Görmediğimiz bir şey hakkında tehlikeli ya da işe yaramaz olduğuna dair yorum yapmamalıyız. Bu şekilde işlerini zorlaştırmış oluruz." diye konuştu.
Bu yılki Bled Strateji Forumu, 60 ülkeden bin 200'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.
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