"Belgrad-Saraybosna Otoyolu ticareti de canlandıracak"

BELGRAD (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin de desteklediği Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi'ne ilişkin, "Bu otoyol koridorları ve bunların standardının yükseltilmesi, Bosna Hersek başta olmak üzere diğer komşu ülkelerdeki ticareti de canlandıracak, ekonominin, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesine önemli katkı sağlayacak." dedi. Turhan, günübirlik Sırbistan temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı Zorana Mihajlovic ile yaptığı görüşmenin ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) başkent Belgrad'daki temsilcilikleri ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğini ziyaret etti. AA muhabirine Sırbistan temaslarını değerlendiren Turhan, Sırbistan hükümet yetkilileriyle, iki ülke arasındaki kara ve hava ulaştırması konularına dair görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Sırbistan'ın Balkan coğrafyasında önemli bir ülke olduğunu dile getiren Turhan, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ilişkileri daha ileri seviyeye taşıma konusunda son yıllarda önemli anlaşmalar imzalandığını belirtti.

Turhan, bu anlaşmalar kapsamında Sırbistan ve Bosna Hersek'te, ayrıca Sancak bölgesinde kara ulaştırma altyapılarıyla ilgili çalışmaların desteklenmesi, finanse edilmesi ve yapımıyla ilgili kararlar alındığını, bugün de Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun Sremska Raça-Kuzmin bölümünün proje ve yapım işi ile Pozega-Kotroman bölümünün proje işine ilişkin sözleşmelerin imzalandığını ifade etti. Bu projeleri bir Türk firması olan Taşyapı'nın üstlendiğini aktaran Turhan, ayrıca Niş ve Vranje'de yapılacak kamu konutlarının sözleşmesinin de bugün imzalandığını söyledi. Turhan, daha önce de Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar-Tutin kara yolunun onarımına ilişkin sözleşme imzalandığını belirterek, "Bu projeler bu bölge için özellikle Sırbistan ve Bosna Hersek için önemli projeler." dedi. Bu koridorların, bölgedeki ticaret, sanayi, sosyal ve ekonomik kalkınma için önemli bir altyapı oluşturacağını vurgulayan Turhan, "Dolayısıyla bu coğrafyada barışın gerçekleşmesinde önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Turhan, iki ülke cumhurbaşkanlarının, ilişkilerin daha iyi bir seviyeye çıkarılması noktasında önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek, gerek bakanlık gerekse diğer kamu kurumları olarak bu çalışmaların altyapısını oluşturmak için verilen kararların hayata geçirilmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. TİKA'nın çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldığını söyleyen Turhan, kurumun halen eğitim, sağlık, eski eserlerin ihyası, sosyal ve kültürel amaçlı hizmetler konularında 38 projesi bulunduğunu ve bunların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Turhan, YEE'de de 100'ün üzerinde öğrenciye Türkçe kursu verildiğini dile getirerek, iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin ticareti de geliştirdiğini vurguladı. 2017'deki ticaret hacminin bir önceki yıla oranla yüzde 30 arttığını anlatan Turhan, 1 milyar doların üzerine çıkan bu rakamı, 2 milyar dolara yükseltme konusunda iki ülke cumhurbaşkanının özel talimatı olduğunu bildirdi. - "Yol insanları yaklaştırmak için barışı tesis etmek için önemli bir altyapıdır"

Türkiye'nin sağlayacağı krediyle finanse edilecek Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi'nin Türkiye açısından önemine dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti: "Türkiye'nin ticaretinin önemli bir kısmı Avrupa ile yapılıyor. Türkiye, Avrupa'daki en büyük tır filosuna sahip ülke. Biz Avrupa'ya mallarımızı taşımak için Avrupa malını Balkanlar'a, Anadolu'ya, Orta Asya'ya ve Orta Doğu'ya taşımak için Sırbistan üzerinden geçmek zorundayız. Bu koridoru iyileştirmemizle, burada yapacağımız ticaretin temelini oluşturan nakliye işleri rahatlayacak. Sadece Türkiye için değil, bölgedeki diğer ülkeler için de bu otoyol koridorları ve bunların standardının yükseltilmesi, Bosna Hersek başta olmak üzere diğer komşu ülkelerdeki ticareti de canlandıracak, ekonominin, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Yol, insanlar arasında sadece malların, ticari hareketin sağlanması için değil, insanların birbirleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi için de önemli. Yol medeniyettir. Yol insanları yaklaştırmak için barışı tesis etmek için önemli bir altyapıdır." Bakan Turhan, projelerin finansmanının Türkiye tarafından ikili anlaşma çerçevesinde karşılanacağını belirterek, "Bu da Türkiye'nin geldiği durumu göstermesi için önemli bir göstergedir." dedi.

"Belgrad-Saraybosna Otoyolu ticareti de canlandıracak"

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "(Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi) Bu otoyol koridorları ve bunların standardının yükseltilmesi, Bosna Hersek başta olmak üzere diğer komşu ülkelerdeki ticareti de canlandıracak, ekonominin, sanayinin ve di

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Sırbistan'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Sırbistan'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Sırbistan'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Sırbistan'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Sırbistan'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Sırbistan'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Sırbistan'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Sırbistan'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Sırbistan'da