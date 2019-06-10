BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Enisa Alomerovic Hubanic tarafından hazırlanan "Osmanlı Belgelerinde Sırplar ve Sırbistan Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Sırbistan ve Sırpları konu alan ve 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan döneme ait belgelerin yer aldığı serginin açılışına Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Vladan Vukosavljevic ile Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ın yanı sıra Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve davetliler katıldı.

Serginin açılışını yapan Vukosavljevic, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde seyrettiğini belirterek, iyi ilişkilerin kültür alanına da yansıdığını söyledi.

Vukosavljevic, "İki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki yıllarda olumlu sonuçlar vereceğini umuyorum." dedi.

Prof. Dr. Ünal da Balkan coğrafyası ve Anadolu'nun tarihi süreçte kültürel ilişkilerin yoğun ve halkların birlikte yaşadığı bölgeler olduğunu ifade ederek, "Sırbistan ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel en önemli irtibatları ortaya koyacak kaynaklar arşivlerdir. Devlet arşivlerimizde bu siyasi ilişkilere ait binlerce, on binlerce belge bulunmaktadır." diye konuştu.