Belgrad'daki korona protestosunda göstericiler polisle çatıştı

Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in koronavirüs kriz yönetimine karşı protestolar çarşamba akşamı da devam etti. Başkent Belgrad’da polis göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale ederken göstericiler de polise taş ve havai fişek attı. Olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Gösterilere Vucic’in Cuma gününden Pazartesi gününe kadar geçerli olmak üzere dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesi neden oldu. Protestolar üzerine Vucic Belgrad'da daha sert korona tedbirleri alınacağını belirterek kriz yönetiminin “sokağa çıkma yasağının olmaması gerektiği fikrine vardığını” ifade etti.

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, Belgrad'daki gösterilerde 10 polisin yaralandığını, bir polis memurunun her iki bacağının da kırıldığını söyledi. Göstericiler arasında kaç yaralı olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. N1 televizyon kanalı hastanelerden aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde 19 polisin ve 17 göstericinin yaralandığını geçti.

Sırbistan’ın Novi Sad, Niş, Kragujevac gibi diğer kentlerinde de protesto gösterileri düzenlendiği belirtiliyor.