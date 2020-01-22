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  4. Beli kırık kanguruyu defalarca yumrukladı!

Beli kırık kanguruyu defalarca yumrukladı!

İLGİNÇ HABERLER  | 22.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

Önce aylar süren yangın ardından sel ve kum fırtınasıyla tarihinin en zor günlerini yaşayan Avustralya'da bu kez vicdanları sızlatacak bir olay yaşandı.

Yangınlar nedeniyle soyları tehlikeye giren bir kanguruya uygulanan insan şiddeti 'yok artık' dedirtti.

Bir adam beli kırık olduğu için yerinden kalkamayan zavallı bir kanguruya defalarca kez yumruk attı.

Videoda karşılık vermek için tek patisini havaya kaldıran hayvan çok güçsüz olduğu için yeri yıkılıyor. Bu kan donduran anlarsa bir başka kişi tarafından kahkahalar içinde kayda alındı.

Korkunç videoyu snapchat üzerinde paylaşan iki vicdansız adamın peşine Avustralya polisi düşmüş durumda.

Sosyal medya kullanıcılarının iddialarıysa daha korkunç. o iddialardan bir kısmı hayvanın belinin kırılmasının nedenini videoda yer alan ikilinin önce kanguruya arabalarıyla çarpması olduğunu öne sürüyor.

Haftalardır dünya kamuoyunu yangında hayatını kaybeden koala ve kangurular başta olmak üzere çok sayıda türün çektiği acıya ilişkin fotoğraf, video ve haberlerle meşgul eden Avustralya'da böyle bir olayın yaşanması çok tepki çekti.

Bir grup sosyal medya kullanıcısı videonun yangınlardan aylar önce kaydedildiğini iddia etse de bu durum olayın vehametini hafifletmiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Yumruk Kanguru

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