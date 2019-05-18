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Beline bağladığı ip çözüldü, Ahmet kanalda boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 19:23 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Ahmet Bayrak (11), girdiği sulama kanalında boğuldu.

Beline bağladığı ip çözüldü, Ahmet kanalda boğuldu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Ahmet Bayrak (11), girdiği sulama kanalında boğuldu.
Olay, öğlen saatlerinde Ağıllar Mahallesi'nde meydana geldi. Tabelaya taktığı ipi beline bağlayan Ahmet Bayrak, amcasının oğlu ile birlikte sulama kanalına girdi. Belindeki ipin çözülmesi sonucu Ahmet, kanalda sürüklenmeye başladı. Ahmet bir süre sonra gözden kaybolurken, kanalın kenarında bekleyen akrabasının haber vermesi üzerine aile bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Ahmet, suya girdiği noktanın 500 metre ilerisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolde Ahmet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Bayrak'ın cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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