Beline bağladığı kabloyla balkondan inmeye çalışırken düşen engelli öldü

Erzurum'da 7. kattaki evlerinin balkonundan beline bağladığı anten kablosu ile inmeye çalışırken düşen engelli, hayatını kaybetti.
Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir evin 7. katında yer alan dairede ailesiyle yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Elif Laloğlu (39), sabah saatlerinde evinden dışarı çıkmak istedi.
Laloğlu, akraba ziyaretine giden annesinin kapıyı kilitlemesi nedeniyle dışarı çıkamadığı için balkona yöneldi.
Balkonda çanak antene ait kabloyu beline bağlayarak aşağı inmeye çalışan Laloğlu, kablonun kopması nedeniyle düşerek öldü.
Elif Laloğlu'nun cenazesi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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