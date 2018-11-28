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Beline bezle sardığı esrarla yakalandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, beline bezle sarılmış halde 490 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Beline bezle sardığı esrarla yakalandı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, beline bezle sarılmış halde 490 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik Elazığ-Bingöl karayolunda yaptığı uygulama sırasında, bir aracı durdurdu. Araçtaki aramada herhangi bir bulguya rastlamayan polisler, durumlarından şüphelendikleri 2 kişinin üst aramasını yaptı. Aramada, şüphelilerden birinin beline bezle sarılmış halde 490 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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