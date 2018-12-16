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Beline saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 20:39 | Son Güncelleme

BİLECİK'te bir restoran önünde 3-4 kişilik grup arasında çıkan kavgada Afgan uyruklu Salehi belinden bıçaklandı.

Beline saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

BİLECİK,(DHA)- BİLECİK'te bir restoran önünde 3-4 kişilik grup arasında çıkan kavgada Afgan uyruklu Salehi belinden bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken Salehi, sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından beline saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı. Bu arada bir apartmanda meydana gelen kavgada ise yine bir Afganlı bıçakla yaralandı. Polis her iki olay arasında bağlantı olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı.
Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'ta akşam saatlerinde bir restoran önünde meydana gelen olayda 3-4 kişilik iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. yaşanan arbede sırasında Afgan uyruklu Mohammad Jawad Salehi belinden bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salehi'yi belindeki bıçakla birlikte, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye aldı.
Bu olaydan yaklaşık 5 dakika sonra, Dedeoğlu Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında Afgan uyruklu Nimatullah Alizada da kimliği henüz bilinmeyen kişi tarafından karnından bıçakla yaralandı. Nimatullah Alizada, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki olayın birbiriyle bağlantılı olabileceği üzerinde duran polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Beline saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldıBeline saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldıBeline saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldıBeline saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

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