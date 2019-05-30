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Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 01:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, polisin narkotik köpeği destekli yaptığı baskında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polisin narkotik köpeği destekli yaptığı baskında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin beline 490 gram metamfetamin sardığı görüldü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.Y. (39), B.A. (37) ve M.K.'nin (38) adreslerine baskın yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada şüphelilerden birinin bel kısmına sarılı bir şekilde bağlanmış 490 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca zanlıların kullandığı otomobilde yapılan aramada 3 parça halinde toplam 84 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.K.'ye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, B.A. ve E.Y. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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