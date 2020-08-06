HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklanmıştı! Karaman Valisi nedenleri açıkladı

Belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklanmıştı! Karaman Valisi nedenleri açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 18:27 | Son Güncelleme

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemenin neden yasaklandığını açıklayarak, "Bunlar maske kullanımını engelleyen üç temel faktör. Etrafa tükürük atıyor, bunları önleyebilmek için yasak kararı aldık" dedi.

Belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklanmıştı! Karaman Valisi nedenleri açıkladı

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Karaman'da pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapıldı. "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosu ile gerçekleşen denetimlere Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, polis ve zabıta ekiplerinden oluşan denetim komisyonları katıldı. Vali Işık ve Başkan Kalaycı, işletmeleri denetleyerek, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

"VAKA SAYILARI BAYRAMDAN SONRA ARTTI"

Karaman'daki iş yerlerini denetlediklerini ifade eden Işık, Kovid-19 vaka sayısının sıfıra ulaşması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Vaka sayılarının bayramdan sonra arttığını dile getiren Vali Işık, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemenin yasaklandığını hatırlattı.

"MASKE KULLANIMINI ENGELLEYEN ÜÇ FAKTÖR"

Neden bu kararın alındığını da açıklayan Vali Işık, "Bu konuda net bir sayı veremeyeceğim. Ancak sayıları takip ediyoruz. Bu sayıların ve artışın nereden kaynaklandığı bulabilmek içinde çaba gösteriyoruz. Özellikle kuruyemiş, dondurma ve sigara maske kullanımını engelleyen üç temel faktör. Akşam herkes dışarıya çıkıyor İsmet Paşa Caddesi ve civarında sigara içiyor, çekirdek yiyor, bu nedenle de etrafa tükürük atıyor. Biz bunları önleyebilmek için bunları yasakladık” diye konuştu.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’da, belediye olarak denetimlerle ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “İşletmeler gerekli önlemleri almışlar. Halkımız maske kuralına dikkat ediyorlar. Belediye olarak kentin her yerini dezenfekte ediyoruz. Belediyemiz herkese maske dağıtımı yapıyor. Pazarlarımızda denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Darbe girişiminde alçak uçuş yapan pilotun cezası belli olduDarbe girişiminde alçak uçuş yapan pilotun cezası belli oldu
Kekemelik: Neden olur, nasıl geçer?Kekemelik: Neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunan Haberler

İkinci el araç satışına yeni düzenleme

İkinci el araç satışına yeni düzenleme

İş görüşmesinde iğrenç teklif!

İş görüşmesinde iğrenç teklif!

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

'Okullar açılmalı mı?' sorusuna flaş yanıt

'Okullar açılmalı mı?' sorusuna flaş yanıt

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Diğer Haberler
Konyaaltı Sahili’nde '2M-2E' başlıklı koronavirüs uyarısı

Konyaaltı Sahili’nde '2M-2E' başlıklı koronavirüs uyarısı

Darbe girişiminde İstanbul'da alçak uçuş yapan pilota müebbet hapis

Darbe girişiminde alçak uçuş yapan pilotun cezası belli oldu

MSB’den tarihi paylaşım

MSB’den tarihi paylaşım

FETÖ'nün darbe girişiminde İstanbul'da alçak uçuş yapan pilota müebbet hapis

İstanbul üzerinde alçak uçuk yapmıştı! Darbeci pilota müebbet hapis

Çorum Valisi Çiftçi'den 'koronavirüs vaka sayısı' açıklaması

Çorum Valisi'nden 'Kovid-19 vaka sayısı' açıklaması

Van Valisi Bilmez: Yoğun bakım servisimizde ciddi bir artış var

'Yoğun bakım servisimizde ciddi bir artış var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.