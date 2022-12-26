Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı: Belirli süreli sözleşmede ihbar süresi olur mu?

Süresi belli olan iş akdinde çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihleri net bir şekilde yazılıdır ve bazı durumlar dışında aynı anda birden fazla süresi belli iş sözleşmesi yapılamaz. Bu sebepten dolayı hem işverenin hem de çalışanın ihbar tazminatı alma hakkı yoktur. İhbar tazminatı yalnızca süresi belli olmayan iş sözleşmesinde söz konusudur. Bu hüküm 4757 Sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesinde net bir şekilde yer almaktadır. Ancak belirli iş sözleşmelerinin feshinde şartların ve feshin nasıl yapıldığına bağlı olarak bazı hukuki sonuçlar oluşur.

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı nedir?

İhbar tazminatı yalnızca süresi belli olmayan iş akdinde geçerlidir. Eğer işveren hiçbir neden belirtmeksizin çalışanı ile yaptığı sözleşmeyi sonlandırırsa ve yasalarca alenen açık bir şekilde ifade edilen ihbar sürelerine uymazsa karşı tarafa ihbar tazminatı öder. Aynı durum çalışan için de söz konusudur. Çalışan kişi haklı bir gerekçe göstermeden iş akdini bitirirse ve ihbar sürelerine uymazsa işverene tazminat ödemek zorundadır.

Süresi net olan iş akdinde çalışmaya başlama tarihi ve çalışmayı bitirme tarihi belli olduğundan ihbar tazminatı hiçbir şekilde ödenmez. Ancak işveren süresi bitmiş olan iş akdini tekrardan yenilemediğinde çalışan kıdem tazminatı alma hakkına sahip olur. İş sözleşmesi yenilenmediğinde ve çalışanın işi sonlandırma talebi olmadığında işveren karşı tarafa kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar süresi olur mu?

Süresi belli olan iş akdinde işin başlangıç ve bitiş zamanları ay, gün ve sene olarak açık bir şekilde belirtilmektedir. Dolayısıyla işveren veya çalışan tarafından işi sonlandırma bildirimine ihtiyaç yoktur. İş sonlandığında sözleşme de kendiliğinden bitmektedir. Belirli süreli iş akdi ile çalışanlar ihbar süresi ve tazminatı hakkına sahip değildir. İhbar tazminatı ve bildirim süresi yalnızca süresi belli olmayan iş sözleşmeleri söz konusu olduğunda gündeme gelmektedir. Belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi bitmeden önce haksız nedenle sözleşmenin feshedilmesinde, sözleşmeyi fesheden taraf tazminat ödemek zorundadır. Türk Borçlar Kanunu Madde 430'a göre sözleşme süresi 10 yılın üzerindeyse ve fesih 10 yıl geçtikten sonra yapılıyorsa fesih işlemi yapan taraf karşı tarafa 6 ay önceden fesih ihbar bildirimi yapar. Bu durumda süreli fesih yapılabilir ve feshe bağlı tazminat yükümlülüğünden kurtulabilir.

Belirli süreli iş sözleşmesi bitince ne olur?

Süresi belli olan iş sözleşmesinde işin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiştir. Sözleşmede yer alan iş süresi sona erdiğinde çalışma da kendiliğinden bitmektedir. Dolayısıyla iş sözleşmesi bitiminde herhangi bir olumsuz sonuç doğmamaktadır. Çalışan için İş Kanunu’nun 24’ncü maddesinde, işveren için ise İş Kanunu’nun 25’nci maddesinde süresi belli olan iş sözleşmelerini anında sonlandırma haklarının var olduğu açık ve net bir şekilde yazılıdır. Belirli süreli iş sözleşmesi bittikten sonra örtülü olarak sözleşme devam ediyorsa belirsiz süreli iş sözleşmesi hâlini alır. Belirli süreli iş sözleşmeleri yenilenmediği takdirde kendiliğinden biter. Sözleşmeye devam edilmek isteniyorsa yenileme yapılması gerekir.

