HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı: Belirli süreli sözleşmede ihbar süresi olur mu?

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı: Belirli süreli sözleşmede ihbar süresi olur mu?

23.12.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süresi belli olan işlerde ya da belli bir işin bitirilmesi gibi şartlara tabi olarak işveren ile çalışan arasında yapılan sözleşmelere belirli süreli iş sözleşmesi denir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 11’nci maddesinde süresi belli olan iş sözleşmeleri ile ilgili tüm detaylar açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Eğer işveren tarafından haksız bir şekilde sözleşme bitirilirse çalışanın hak kazandığı bazı tazminat türleri vardır. Peki, belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı nedir?

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı: Belirli süreli sözleşmede ihbar süresi olur mu?

Süresi belli olan iş akdinde çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihleri net bir şekilde yazılıdır ve bazı durumlar dışında aynı anda birden fazla süresi belli iş sözleşmesi yapılamaz. Bu sebepten dolayı hem işverenin hem de çalışanın ihbar tazminatı alma hakkı yoktur. İhbar tazminatı yalnızca süresi belli olmayan iş sözleşmesinde söz konusudur. Bu hüküm 4757 Sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesinde net bir şekilde yer almaktadır. Ancak belirli iş sözleşmelerinin feshinde şartların ve feshin nasıl yapıldığına bağlı olarak bazı hukuki sonuçlar oluşur.

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı nedir?

İhbar tazminatı yalnızca süresi belli olmayan iş akdinde geçerlidir. Eğer işveren hiçbir neden belirtmeksizin çalışanı ile yaptığı sözleşmeyi sonlandırırsa ve yasalarca alenen açık bir şekilde ifade edilen ihbar sürelerine uymazsa karşı tarafa ihbar tazminatı öder. Aynı durum çalışan için de söz konusudur. Çalışan kişi haklı bir gerekçe göstermeden iş akdini bitirirse ve ihbar sürelerine uymazsa işverene tazminat ödemek zorundadır.

Süresi net olan iş akdinde çalışmaya başlama tarihi ve çalışmayı bitirme tarihi belli olduğundan ihbar tazminatı hiçbir şekilde ödenmez. Ancak işveren süresi bitmiş olan iş akdini tekrardan yenilemediğinde çalışan kıdem tazminatı alma hakkına sahip olur. İş sözleşmesi yenilenmediğinde ve çalışanın işi sonlandırma talebi olmadığında işveren karşı tarafa kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İlginizi Çekebilir

İhbar süresine uymayan işçi ne kadar tazminat öder?

İhbar süresine uymayan işçi ne kadar tazminat öder?

İhbar tazminatı almak için kaç gün çalışmak gerekir?

İhbar tazminatı almak için kaç gün çalışmak gerekir?

 İhbar tazminatı hakkı kazanmak için gerekli şartları nelerdir?

İhbar tazminatı hakkı kazanmak için gerekli şartları nelerdir?

 İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır?

İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır?

 Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar süresi olur mu?

Süresi belli olan iş akdinde işin başlangıç ve bitiş zamanları ay, gün ve sene olarak açık bir şekilde belirtilmektedir. Dolayısıyla işveren veya çalışan tarafından işi sonlandırma bildirimine ihtiyaç yoktur. İş sonlandığında sözleşme de kendiliğinden bitmektedir. Belirli süreli iş akdi ile çalışanlar ihbar süresi ve tazminatı hakkına sahip değildir. İhbar tazminatı ve bildirim süresi yalnızca süresi belli olmayan iş sözleşmeleri söz konusu olduğunda gündeme gelmektedir. Belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi bitmeden önce haksız nedenle sözleşmenin feshedilmesinde, sözleşmeyi fesheden taraf tazminat ödemek zorundadır. Türk Borçlar Kanunu Madde 430'a göre sözleşme süresi 10 yılın üzerindeyse ve fesih 10 yıl geçtikten sonra yapılıyorsa fesih işlemi yapan taraf karşı tarafa 6 ay önceden fesih ihbar bildirimi yapar. Bu durumda süreli fesih yapılabilir ve feshe bağlı tazminat yükümlülüğünden kurtulabilir.

Belirli süreli iş sözleşmesi bitince ne olur?

Süresi belli olan iş sözleşmesinde işin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiştir. Sözleşmede yer alan iş süresi sona erdiğinde çalışma da kendiliğinden bitmektedir. Dolayısıyla iş sözleşmesi bitiminde herhangi bir olumsuz sonuç doğmamaktadır. Çalışan için İş Kanunu’nun 24’ncü maddesinde, işveren için ise İş Kanunu’nun 25’nci maddesinde süresi belli olan iş sözleşmelerini anında sonlandırma haklarının var olduğu açık ve net bir şekilde yazılıdır. Belirli süreli iş sözleşmesi bittikten sonra örtülü olarak sözleşme devam ediyorsa belirsiz süreli iş sözleşmesi hâlini alır. Belirli süreli iş sözleşmeleri yenilenmediği takdirde kendiliğinden biter. Sözleşmeye devam edilmek isteniyorsa yenileme yapılması gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret etti!Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret etti!
"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı! "Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!
Anahtar Kelimeler:
ihbar tazminatı

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

‘Aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat! Bu tehlikeli oyunu bilmeyen çocuk yok

‘Aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat! Bu tehlikeli oyunu bilmeyen çocuk yok

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.