HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Belirsizlik ve seçimler Bitcoin için avantaj oldu

Belirsizlik ve seçimler Bitcoin için avantaj oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2020 12:22 | Son Güncelleme

Alternatif ekonomik sistemler arasında görülen Bitcoin, 16 bin dolar rekorunu kırmayı başardı. Hadi gelin bütün detaylara birlikte göz atalım.

Belirsizlik ve seçimler Bitcoin için avantaj oldu

Her geçen gün değerlenmeye devam eden Bitcoin, 16 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu kripto para birimi sürekli olarak yükselmedi. Düşüş yaşadığı bir dönemin olduğunu hatırlarsınız. Ocak 2018’den itibaren hızla aşağılara doğru giden bu devasa kripto para birimi, şimdi ise yeniden zirvelere oturdu.

BİTCOİN VE DİĞER KRİPTO PARALAR DİRENÇ KIRDI

Sadece Bitcoin değil; Ethereum, XRP, Litecoin, EOS, XLM, LINK, BNB, TRX, Bitcoin Cash gibi kripto para birimleri büyük artışlar kaydetti. Bu sayede kripto paralar tarihinde hiç görmediği tepe noktalarına ulaştı.

Özellikle de belirsizliğin tavan yaptığı şu son günlerde, Bitcoin de büyük avantaj sağladı. Bundan 30 yıl ve daha öncesinde küresel belirsizlik zamanlarında çoğu kişi altına yatırım yapıyordu. Şimdi ise durum değişti.

Bitcoin yükselecek mi? Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Bitcoin ne kadar oldu?Bitcoin yükselecek mi? Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Bitcoin ne kadar oldu?

Bugünlerde insanlar hiç olmadığı kadar kripto paralara yöneldi diyebiliriz. Bu da gösteriyor ki kripto paralar güvenilir görülmeye başlandı. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri eskisine göre çok daha stabil devam ediyor. Bitcoin ilk çıktığı yıllarda bir gecede 3 bin dolar birden düşebiliyordu.

Kripto paraların iki numarası olarak görülen Ethereum da, 425 dolar direncini kırdı. Fiyatı 446 dolara kadar çıktı. Sizce Bitcoin gibi kripto paralara neden güven arttı?

Türkiye’nin en büyük akıllı telefon markası açıklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Çin 6G çalışmaları ile büyük merak uyandırıyorÇin 6G çalışmaları ile büyük merak uyandırıyor
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Ekim ayının en iyi telefonları sıralandı! Lider el değiştirdi
Ekim ayının en iyi telefonları sıralandı! Lider el değiştirdi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Apple'ın merakla beklenen ürünü Türkiye'de!
Apple'ın merakla beklenen ürünü Türkiye'de!
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin 6G çalışmaları ile büyük merak uyandırıyor
Çin 6G çalışmaları ile büyük merak uyandırıyor
iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max Apple’ın yüzünü güldürebilir
Yeni iPhone'lar Apple'ın yüzünü güldürebilir! Peki neden?
OPPO Reno 5 özellikleri nasıl olacak?
OPPO Reno 5 özellikleri nasıl olacak?
Keanu Reeves bunu beğendi: OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü ile geliyor!
Keanu Reeves bunu beğendi: Beklenen yapıma özel saat yolda!
Virgin Hyperloop, ilk kez yolculu yüksek hızlı test sürüşü yaptı
1000 km / s hıza ulaşacak! İlk yolculu testini tamamladı
iPhone 13 kamerası ile iPhone 12'den ayrılabilir
iPhone 13 kamerası ile iPhone 12'den ayrılabilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.