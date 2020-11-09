Belirsizlik ve seçimler Bitcoin için avantaj oldu

Her geçen gün değerlenmeye devam eden Bitcoin, 16 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu kripto para birimi sürekli olarak yükselmedi. Düşüş yaşadığı bir dönemin olduğunu hatırlarsınız. Ocak 2018’den itibaren hızla aşağılara doğru giden bu devasa kripto para birimi, şimdi ise yeniden zirvelere oturdu.

BİTCOİN VE DİĞER KRİPTO PARALAR DİRENÇ KIRDI

Sadece Bitcoin değil; Ethereum, XRP, Litecoin, EOS, XLM, LINK, BNB, TRX, Bitcoin Cash gibi kripto para birimleri büyük artışlar kaydetti. Bu sayede kripto paralar tarihinde hiç görmediği tepe noktalarına ulaştı.

Özellikle de belirsizliğin tavan yaptığı şu son günlerde, Bitcoin de büyük avantaj sağladı. Bundan 30 yıl ve daha öncesinde küresel belirsizlik zamanlarında çoğu kişi altına yatırım yapıyordu. Şimdi ise durum değişti.

Bugünlerde insanlar hiç olmadığı kadar kripto paralara yöneldi diyebiliriz. Bu da gösteriyor ki kripto paralar güvenilir görülmeye başlandı. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri eskisine göre çok daha stabil devam ediyor. Bitcoin ilk çıktığı yıllarda bir gecede 3 bin dolar birden düşebiliyordu.

Kripto paraların iki numarası olarak görülen Ethereum da, 425 dolar direncini kırdı. Fiyatı 446 dolara kadar çıktı. Sizce Bitcoin gibi kripto paralara neden güven arttı?

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