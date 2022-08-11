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Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli! Sabahları böyle uyanıyorsanız...

11.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser belirtileri kişiden kişiye fark edebilir. Ancak belli başlı belirtiler ortaktır. Mesela sabahları uyandıktan sonra fark etmeye başlayabileceğiniz ve dikkat ettiğinizde fark edebileceğiniz belirtiler olabilir. Kanser belirtisi vücudun etkilenen bölgesine ve kanserin yayıldığı yere göre değişir. Sabahları uyandığınızda ani bir lösemi belirtisi ortaya çıkabilir.

Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli! Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Kanserli hücreler vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Kanser belirtileri farklı olabilir. Ancak yapmanız gereken aynıdır: Anormal değişiklikler ortaya çıkar çıkmaz harekete geçin. Unutmayın ki, kanserde erken teşhis hayat kurtarır.

BİTMEYEN YORGUNLUĞA DİKKAT

California San Francisco Health Üniversitesi'ne (UCSF) göre, "ne kadar uyuyor olursanız olun, enerji seviyenizdeki ani ve kalıcı değişiklik" lösemiyi, yani beyaz kan hücrelerinin kanserinin belirtisi olabilir.

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Kanser belirtileri arasında en yaygın olanı ise yorgunluktur. Yorgunluk, kanserli kişilerdeki en rahatsız edici semptom olabilir. Cancer Research UK, "Kansere bağlı yorgunluk sizi fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak etkileyebilir" diye açıklıyor. Uzmanlar, lösemiye bağlı yorgunluk belirtisiyle ilgili, "Ne kadar sürdüğü, ciddiyet derecesi ve ne sıklıkla sahip olabileceğiniz kişiden kişiye değişir" diyor.

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LÖSEMİ (KAN KANSERİ) BELİRTİLERİ

  • Solgun görünmek
  • Nefes darlığı
  • Sık tekrarlayan enfeksiyonlar
  • Devam eden halsizlik, yorgunluk
  • Ciltte kendiliğinden veya kolaylıkla meydana gelen kanama ve çürükler
  • Açıklanamayan ateş
  • Vücutta özellikle kemiklerde ve eklem yerlerinde ağrı


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kanser lösemi belirtileri
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