Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli! Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Kanserli hücreler vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Kanser belirtileri farklı olabilir. Ancak yapmanız gereken aynıdır: Anormal değişiklikler ortaya çıkar çıkmaz harekete geçin. Unutmayın ki, kanserde erken teşhis hayat kurtarır.

BİTMEYEN YORGUNLUĞA DİKKAT

California San Francisco Health Üniversitesi'ne (UCSF) göre, "ne kadar uyuyor olursanız olun, enerji seviyenizdeki ani ve kalıcı değişiklik" lösemiyi, yani beyaz kan hücrelerinin kanserinin belirtisi olabilir.

Kanser belirtileri arasında en yaygın olanı ise yorgunluktur. Yorgunluk, kanserli kişilerdeki en rahatsız edici semptom olabilir. Cancer Research UK, "Kansere bağlı yorgunluk sizi fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak etkileyebilir" diye açıklıyor. Uzmanlar, lösemiye bağlı yorgunluk belirtisiyle ilgili, "Ne kadar sürdüğü, ciddiyet derecesi ve ne sıklıkla sahip olabileceğiniz kişiden kişiye değişir" diyor.

LÖSEMİ (KAN KANSERİ) BELİRTİLERİ

Solgun görünmek

Nefes darlığı

Sık tekrarlayan enfeksiyonlar

Devam eden halsizlik, yorgunluk

Ciltte kendiliğinden veya kolaylıkla meydana gelen kanama ve çürükler

Açıklanamayan ateş

Vücutta özellikle kemiklerde ve eklem yerlerinde ağrı



