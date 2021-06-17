Belirtiler kalp kriziyle karıştırılıyor! Hastaneye başvuranların sayısında artış

Göğüste sol kola doğru yayılan ağrı, terleme, boyun ve sırt ağrısı sonrası kalp krizi şüphesi ile hastaneye başvuran hasta sayısında son dönemde bir artış olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Ermiş, kırık kalp sendromuna dikkat çekti. Hastalığın belirtilerinin kalp kriziyle karıştırıldığını anlatan Doç. Dr. Emrah Ermiş, “Kalplerin mecazi olarak kırıldığı doğru ancak bilimsel olarak da kırılıyor. Kırık kalp sendromunda kişi tıpkı kalp krizi geçiriyormuş gibi hisseder ve bu şikâyetlerle bize başvurur. Tipik bir göğüs ağrısı, sol kola yayılan bir ağrı, terleme, boyun ve sırt ağrısı kişiye eşlik eder. Tansiyon düşüklüğü ve bulantı şikayetleri de görülebilir, yani bir kalp krizi gibi başvururlar. Anjiyografide gördüğümüz ise hastaların damarlarının normal, koroner arterlerin açık olması durumudur” dedi.

“KALBİN BİR BÖLÜMÜ BALONLAŞIYOR İYİ KASILMIYOR”

Bazı hastaların ritim problemleri yaşadığını anlatan Doç. Dr. Emrah Ermiş, “Bu hastaların yoğun bakımda takip edilmesi gerekir. Çünkü ciddi anlamda kalp performansları düşer. Kalp yetmezliği tedavisi vermek zorunda kaldığımız hastalar oluyor. Kalp ultrasonunda kalbin bir bölümünün balonlaştığını, iyi kasılmadığını görüyoruz. Aynı görüntüyü damarları görüntüledikten sonra kalbin içerisine kontrast boyar madde verdiğimiz zaman da görüyoruz ve buna ‘apikal balonlaşma sendromu’ da deniyor. Kalbin uç kısmının balonlaşması olarak karşımıza çıkıyor. Kalbin bir bölümünün halka şeklinde kasılmayıp balonlaşması durumu yaşanıyor” diye konuştu.