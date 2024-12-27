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  4. Belki de en ilginci... Bu cami neredeyse havada asılı! Arasından yol geçen ve tünelinde musalla taşı bulunan bu ilginç yapı görenleri şaşkına çeviriyor

Belki de en ilginci... Bu cami neredeyse havada asılı! Arasından yol geçen ve tünelinde musalla taşı bulunan bu ilginç yapı görenleri şaşkına çeviriyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.12.2024 15:31
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44 yıl önce sokak üzerine yapılmış! Canlılar Camisi’nin altındaki yoldan araçlar ve yayalar geçebiliyor. Musalla taşının da tüneli andıran bu yolda yer aldığı caminin kalabalık olduğu günlerde, cemaat, araç ve yaya trafiğine açık olan sokakta namazlarını kılıyor.

Belki de en ilginci... Bu cami neredeyse havada asılı! Arasından yol geçen ve tünelinde musalla taşı bulunan bu ilginç yapı görenleri şaşkına çeviriyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlılar Camisi 1980 yılında 9’uncu Gazi Sokak üzerine inşa edildi. Vatandaşlar, sokağın diğer tarafına gitmek için caminin altından geçen yolu kullanırken, mahalleye ilk kez yolu düşenler ise bu duruma şaşırdıklarını belirtiyor. Musalla taşı da alttaki yol üzerinde bulunuyor. Caminin kalabalık olduğu günlerde cemaat, araçların ve yayaların da ulaşım yolu olarak kullandığı sokakta namazlarını kılıyor. Cemaati gören araç sürücüleri ile yayalar ise farklı sokakları kullanarak, gidecekleri yere ulaşıyor.

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‘BU SOKAK, CENAZE NAMAZI KILMA ALANIDIR’

Cemaatten Mesut Taş, camiyi diğerlerinden ayıran özelliğin, altından yol geçmesi olduğunu belirterek, "Başka camilerde bu şekilde bir yapı göremezsiniz. Bu sokak ayrıca, cenaze namazı kılma alanıdır. Cuma namazlarında camideki yoğunluktan dolayı cemaat, namazlarını sokakta kılıyor. Ayrıca yazın sıcak günlerinde de cemaat namazlarını bu sokakta kılıyor" dedi.

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Mahalle muhtarı Özlem Usta ise mahalleye ilk geldiğinde, gördüğü bu manzara karşısında şaşırdığını söyleyerek, "Ben muhtarlığa ilk geldiğimde çok şaşırmıştım. Artık alıştım fakat ilk defa gören herkes çok şaşırıyor. Bu sokak hem araç trafiğine açık hem de camii cemaati burada namaz kılıyor” diye konuştu.

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3 KATLI APARTMANIN ALTINDAN GEÇEN TÜNEL SOKAK

Kentin altından yol geçen tek yapısı Canlılar Camisi değil. Yine Osmangazi ilçesinde İntizam Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın altından da yol geçiyor. Araç trafiği ve yayalara açık olan tünel şeklindeki Dikleme Sokak'ın devamı, Kanara ve Kuruçeşme sokaklarıyla birleşiyor.

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‘DÖNÜP BİR DAHA BAKIYORLAR’

Altından yolun geçtiği apartmanı görenlerin, dönüp bir daha baktığını söyleyen İntizam Mahallesi muhtarı İbrahim Topal, "Bu apartmanın altındaki sokak, araç ve yaya trafiğine açıktır. Buraya gelen yabancılar, bu yapıyı ilk gördüklerinde çok şaşırıyorlar ve dönüp bir daha bakıyorlar. Yıllardır burada ve onca deprem gördü, hala yıkılmadı. Güvenli bir apartman” dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Bursa cenaze ulu cami yol
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