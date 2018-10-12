Bella Ciao şarkısını söyleyen Hilal Cebeci: Bir solcu olarak üzülüyorum

Hilal Cebeci, "Bella Ciao" (Çav Bella) şarkısına klip çekti! Klip yayınlanır yayınlanmaz olay oldu! Sosyal medyada özellikle sol kesim tarafından eleştirilen Hilal Cebeci açıklama üstüne açıklama yaptı. Cebeci son açıklamasında "Türkiye'de sol bitmiş" dedi ve şunları söyledi:

BİR SOLCU OLARAK ÜZÜLÜYORUM

"Ülkemizde sol bitmiş arkadaşlar; devrimcilik sol görüş gerçekten bitmiş. Şimdi anlıyorum ki yıllarca sol görüş neden bu kadar başarısız çünkü gerçekten sadece konuşuyorlar bir solcu olarak çok üzülüyorum. Devrimci insanların uğraşması gereken çok önemli şeyler vardır.

Yani bu klip en son uğraşılacak şey. Bir şarkıcı olarak istediğim şarkıyı istediğim tarzda söyleme özgürlüğüm var bunu en çok devrimciler bilir. Devrimcilik demek özgürlük demektir. Yok dans etmişim bir direniş şarkısında dans edilir miymiş şuymuş buymuş! Çok daha ciddi sorunlarımız var!"