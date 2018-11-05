Bella'dan sınırları zorlayan iç çamaşırlı paylaşım!

Hadid'in bir takipçisi, paylaşıma "Cesur paylaşımlar ama bence vücudu sağlıksız görünüyor" yorumunu yaptı.
Bella Hadid büyüledi
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Sosyal medya üzerinden milyonlarca takipçisi olan ünlü ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından iç çamaşırıyla poz verdiği anları takipçileriyle paylaştı.
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"CESUR AMA SAĞLIKSIZ GÖRÜNÜYOR"
Instagram üzerinden siyah iç çamaşırı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Hadid, takipçilerine adeta mini bir defile yaptı.
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Hadid'in sınırları zorlayan paylaşımı 1 milyondan fazla kişi tarafından beğenildi. Hadid'in bir takipçisi paylaşıma, "Cesur paylaşımlar ama bence vücudu sağlıksız görünüyor." yorumunu yaptı.
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PEMBE BİKİNİSİYLE GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI
Bella Hadid, pembe bikiniyle çekildiği pozu "Kıştan önce birkaç dakika daha D vitamini" notuyla Instagram'da paylaşmıştı.
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22 yaşındaki model, formda görüntüsü ile takipçilerinden 1,5 milyon beğeni almıştı.
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Hadid'in bir takipçisi paylaşıma, "Kusursuz fiziği güneşi bile kıskandırır." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Her yolu deniyorum söyle bir fiziğe ulaşamıyorum. Kıskançlıktan öleceğim" yorumunu yapmıştı.
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