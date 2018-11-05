MAGAZİN

Bella'dan sınırları zorlayan iç çamaşırlı paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 10:05 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, siyah iç çamaşırıyla poz verdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hadid'in bir takipçisi, paylaşıma "Cesur paylaşımlar ama bence vücudu sağlıksız görünüyor" yorumunu yaptı.

Bella Hadid büyüledi

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Sosyal medya üzerinden milyonlarca takipçisi olan ünlü ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından iç çamaşırıyla poz verdiği anları takipçileriyle paylaştı.
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"CESUR AMA SAĞLIKSIZ GÖRÜNÜYOR"

"CESUR AMA SAĞLIKSIZ GÖRÜNÜYOR"
Instagram üzerinden siyah iç çamaşırı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Hadid, takipçilerine adeta mini bir defile yaptı.
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Hadid'in sınırları zorlayan paylaşımı 1 milyondan fazla kişi tarafından beğenildi. Hadid'in bir takipçisi paylaşıma, "Cesur paylaşımlar ama bence vücudu sağlıksız görünüyor." yorumunu yaptı.
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PEMBE BİKİNİSİYLE GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI

PEMBE BİKİNİSİYLE GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI
Bella Hadid, pembe bikiniyle çekildiği pozu "Kıştan önce birkaç dakika daha D vitamini" notuyla Instagram'da paylaşmıştı.
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22 yaşındaki model, formda görüntüsü ile takipçilerinden 1,5 milyon beğeni almıştı.
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Hadid'in bir takipçisi paylaşıma, "Kusursuz fiziği güneşi bile kıskandırır." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Her yolu deniyorum söyle bir fiziğe ulaşamıyorum. Kıskançlıktan öleceğim" yorumunu yapmıştı.
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Bella Hadid iç çamaşırı seksi poz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iğrenç
bu fotoları yayınlayarak resmen erkeklere ızdırap çektiriyonuz
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