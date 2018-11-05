Bella'dan sınırları zorlayan iç çamaşırlı paylaşım!

Hadid'in bir takipçisi, paylaşıma "Cesur paylaşımlar ama bence vücudu sağlıksız görünüyor" yorumunu yaptı.

Bella Hadid büyüledi

1 / 31 Sosyal medya üzerinden milyonlarca takipçisi olan ünlü ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından iç çamaşırıyla poz verdiği anları takipçileriyle paylaştı.

2 / 31 "CESUR AMA SAĞLIKSIZ GÖRÜNÜYOR" Instagram üzerinden siyah iç çamaşırı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Hadid, takipçilerine adeta mini bir defile yaptı.

3 / 31 Hadid'in sınırları zorlayan paylaşımı 1 milyondan fazla kişi tarafından beğenildi. Hadid'in bir takipçisi paylaşıma, "Cesur paylaşımlar ama bence vücudu sağlıksız görünüyor." yorumunu yaptı.

4 / 31 PEMBE BİKİNİSİYLE GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI Bella Hadid, pembe bikiniyle çekildiği pozu "Kıştan önce birkaç dakika daha D vitamini" notuyla Instagram'da paylaşmıştı.

5 / 31 22 yaşındaki model, formda görüntüsü ile takipçilerinden 1,5 milyon beğeni almıştı.

6 / 31 Hadid'in bir takipçisi paylaşıma, "Kusursuz fiziği güneşi bile kıskandırır." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Her yolu deniyorum söyle bir fiziğe ulaşamıyorum. Kıskançlıktan öleceğim" yorumunu yapmıştı.

7 / 31

8 / 31

9 / 31

10 / 31

11 / 31

12 / 31

13 / 31

14 / 31

15 / 31

16 / 31

17 / 31

18 / 31

19 / 31

20 / 31

21 / 31

22 / 31

23 / 31

24 / 31

25 / 31

26 / 31

27 / 31

28 / 31

29 / 31

30 / 31