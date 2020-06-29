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  4. Bella Hadid beyazlar içinde! Sütyen giymeyince olay oldu

Bella Hadid beyazlar içinde! Sütyen giymeyince olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla konuşulan Bella Hadid cesur bir paylaşıma daha imza attı. Hadid beyaz elbisesiyle çektiği pozlarında sütyen tercih etmemesiyle hayranlarının dikkatini çekti.

23 yaşındaki model Bella Hadid evde kaldığı karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeyi başardı. Bella daha önce evinden Vogue için pozlar vermişti ve bir süre herkes bunu konuşmuştu.

Genç kadın şimdi ise bembeyaz elbisesiyle pozlarını paylaştı. 23 yaşındaki model beyaz elbisesinin içine sütyen tercih etmeyerek dikkat çekti.

Bella Hadid bu tarz cesur pozları seviyor. Göğüs uçlarının belirgin olmasını umursamayan Hadid'e hayranları beğeni yağdırdı. Hadid sütyensiz paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. İşte Hadid gibi sütyen sevmeyen ünlü isimler...


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