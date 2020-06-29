Bella Hadid beyazlar içinde! Sütyen giymeyince olay oldu

23 yaşındaki model Bella Hadid evde kaldığı karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeyi başardı. Bella daha önce evinden Vogue için pozlar vermişti ve bir süre herkes bunu konuşmuştu.

Genç kadın şimdi ise bembeyaz elbisesiyle pozlarını paylaştı. 23 yaşındaki model beyaz elbisesinin içine sütyen tercih etmeyerek dikkat çekti.

Bella Hadid bu tarz cesur pozları seviyor. Göğüs uçlarının belirgin olmasını umursamayan Hadid'e hayranları beğeni yağdırdı. Hadid sütyensiz paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. İşte Hadid gibi sütyen sevmeyen ünlü isimler...



