Bella Hadid D vitamini için bahçesinde güneşlendi

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından sık sık tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısında bulunuyor. Evinden çıkmayan Bella Hadid bu süreçte sosyal medyayı daha sık kullanmaya başladı.

Hadid izolasyon sırasında kendini şımartmayı da ihmal etmiyor. Yalnızlığın tadını çıkaran Hadid son olarak seksi pozları paylaştı. Hadid D vitamini almak için beyaz bikinilerini giydi ve evinin bahçesinde güneşlendi.

Hadid geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sadece kendin için değil, sevdiğin insanlar için evde kalmalısın" demişti.

Hadid evde kalanlara şu tavsiyelerde bulunmuştu: