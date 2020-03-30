MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Hadid D vitamini için bahçesinde güneşlendi

Bella Hadid D vitamini için bahçesinde güneşlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 10:21 | Son Güncelleme

"Bencil olma" uyarısında bulunan Bella Hadid, koronavirüs salgınına karşı takipçilerine sık sık evde kalmaları gerektiğini söylüyor. Hadid son olarak beyaz bikinisiyle güneşlenirken pozlarını paylaştı.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından sık sık tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısında bulunuyor. Evinden çıkmayan Bella Hadid bu süreçte sosyal medyayı daha sık kullanmaya başladı.

Hadid izolasyon sırasında kendini şımartmayı da ihmal etmiyor. Yalnızlığın tadını çıkaran Hadid son olarak seksi pozları paylaştı. Hadid D vitamini almak için beyaz bikinilerini giydi ve evinin bahçesinde güneşlendi.

Hadid geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sadece kendin için değil, sevdiğin insanlar için evde kalmalısın" demişti.

Hadid evde kalanlara şu tavsiyelerde bulunmuştu:

  • Meditasyon yap
  • Evcil hayvanınla ilgilen
  • Annene bir şiir yaz
  • TikTok çek
  • Yükselen burcunu öğren
  • Ellerini yıka

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
Açıkgöz ailesinde sular durulmuyorAçıkgöz ailesinde sular durulmuyor
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid, Bella Hadid instagram, Bella Hadid virüs,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

Canını hiçe saydı karşılığını bıçaklanarak aldı

Canını hiçe saydı karşılığını bıçaklanarak aldı

'Koronavirüsten ölenlerin sayısı saklanıyor' iddialarına yanıt

'Koronavirüsten ölenlerin sayısı saklanıyor' iddialarına yanıt

ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İpek Tanrıyar erkek iç çamaşırından maske yaptı

Erkek iç çamaşırından maske yaptı

Hadise'nin ailesinde sular durulmuyor

Açıkgöz ailesinde sular durulmuyor

Emily Ratajkowski'den cesur yeni hafta başlangıcı

Haftaya çırılçıplak başladı! Beğeni yağdı

Canan Ergüder Kenan Ece çifti oğullarının doğum gününü böyle kutladı

Oğullarının doğum gününü böyle kutladılar

Zeynep Alkan: Karantinada ormana gidin

O ülkede karantinaydı! Sevgilisiyle birlikte...

Şahan Gökbakar Merkel ve Macron ile görüştü!

Şahan Gökbakar Merkel ve Macron ile görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.