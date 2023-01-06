Bella Hadid'den bikinili poz! Zayıflığını görenler "Göğüsleri bile erimiş" dedi

ABD’li model Bella Hadid, British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçilirken 2022 British Fashion Awards ödüllerinde ise 'yılın modeli' seçilmişti. 2022 yılında bir süre zayıflığıyla gündem olan model son pozlarıyla dikkat çekti.

Yılın yorgunluğunu Noel tatilinde atan Bella Hadid yeşillikler arasında beyaz bikinisiyle poz verdi.

Bella Hadid'in pozlarındaki halini görenler şaştı kaldı. Kimi modelin çok hastalıklı göründüğünü söylerken kimi ise "Göğüsleri bile erimiş" dedi.

Hadid'in son dönemde zayıf görünebilmek için, gün içerisinde sadece 2 paket sigara ve 2 adet enerji içeceği tükettiği iddia edilmişti.



