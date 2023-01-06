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  4. Bella Hadid'den bikinili poz! Zayıflığını görenler "Göğüsleri bile erimiş" dedi

Bella Hadid'den bikinili poz! Zayıflığını görenler "Göğüsleri bile erimiş" dedi

06.01.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, dünyanın en stil sahibi kadını seçilmişti. Güzelliğiyle ve tarzıyla son dönemde dikkat çeken model bikinili poz verdi. Zayıflığı yine gündem olan Hadid'i görenler şaştı kaldı.

Bella Hadid'den bikinili poz! Zayıflığını görenler "Göğüsleri bile erimiş" dedi

ABD’li model Bella Hadid, British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçilirken 2022 British Fashion Awards ödüllerinde ise 'yılın modeli' seçilmişti. 2022 yılında bir süre zayıflığıyla gündem olan model son pozlarıyla dikkat çekti.

Yılın yorgunluğunu Noel tatilinde atan Bella Hadid yeşillikler arasında beyaz bikinisiyle poz verdi.

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Bella Hadid'in pozlarındaki halini görenler şaştı kaldı. Kimi modelin çok hastalıklı göründüğünü söylerken kimi ise "Göğüsleri bile erimiş" dedi.

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Hadid'in son dönemde zayıf görünebilmek için, gün içerisinde sadece 2 paket sigara ve 2 adet enerji içeceği tükettiği iddia edilmişti.

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Bella Hadid Model

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