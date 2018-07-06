Bella Hadid'den seksi selfie

Genç model Bella Hadid, her daim formda... Tatilde olan Hadid büyük bir zevkle hamburgerini yedi

Hamburgerini yedi

1 / 10 Podyumların en çok aranan ismi Bella Hadid, şu sıralar tatilde.

2 / 10 Arkadaşlarıyla tatil yapan genç model, Instagram'ı da aktif kullanan ünlülerden. Hadid kırmızı bikinisiyle aynanın karşısına geçti ve hayranlarının yüreğini hoplattı.

3 / 10 Muhteşem fiziğiyle dikkat çeken güzel model, hamburger yerken çekilen fotoğraflarını da ihmal etmedi.

4 / 10 Podyumların en seksi isimlerinden olan Hadid, fiziğini korumak için sıkı diyetler yerine sporu tercih ediyor.

5 / 10 Güzelliği, formda görüntüsü ve yaptığı başarılı iş birlikleriyle adından söz ettiren model Bella Hadid, yaptığı diyeti ‘Benim diyetim pizza… Çok ciddiyim, her gün pizza yiyorum ya da hamburger, patates kızartması veya kızartılmış peynirler.’ şeklinde açıklamıştı.

6 / 10 Sağlıklı beslenme kurallarını pek de umursamayan Bella Hadid; ‘Gerçekten büyük bir “spor salonu fanı” olduğumu söyleyemem. Ama kardiyo yapmayı seviyorum. Bazen koşuyorum ve haftada bir kez yeşil bitki suyu içiyorum’ diye sözlerine ekliyor.

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