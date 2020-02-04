Bella Hadid'den Victoria’s Secret'a taciz suçlaması

Bella Hadid, Victoria's Secret ile çalışırken tacize uğradığını söyledi. Üstelik bunu iddia eden tek kişi Bella Hadid değil.

Bella Hadid'den Victoria's Secret itirafı!

2019'a kadar moda dünyasının en gösterişli şovuna imza atan, milyonlarca kişinin takip ettiği defileleri gerçekleştiren Victoria’s Secret'ta bir dönem kapanıyor.

ABD'li perakende şirketi Limited Brands'ın iç çamaşır firmasının satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirmesinden sadece bir hafta sonra firmanın sırları da ortaya çıkmaya başladı.

PAZARLAMA ŞEFİNE SUÇLAMA İlk kez 2016 yılında firmanın defilesinde podyuma çıkan Bella Hadid, Victoria's Secret ile çalışırken tacize uğradığını söyledi.

Ablası Gigi Hadid ile birlikte üç kez firmanın geleneksel defilelerine çıkan Bella Hadid markanın pazarlama şefi Ed Razek'in tacizine uğradığını söyledi.

İddialara göre Razek, Bella Hadid'i beden ölçümü sırasında taciz etti. Yine iddialara göre de Bella Hadid'in podyumda üstsüz yürümesi için bir TV kanalıyla anlaşma yapmıştı. Üstelik bunu iddia eden tek kişi Bella Hadid değil. Başka bazı modeller de aynı durumdan şikayet etti.

ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI İDDİASI New York Times'ta yer alan habere göre adını vermek istemeyen bir model de 2007 yılında Ed Razek'in aracına alındığını ve 71 yaşındaki Razek'in zorla kendisini öpmeye çalıştığını ileri sürmüştü.