Bella Hadid ile The Weeknd barıştı mı? Şaşırtan iddia

5 yıldır bir dargın bir barışık olan Bella Hadid ile The Weeknd'in ilişkilerine bir şans daha verdikleri konuşuluyor. US Weekly, ikilinin aylar sonra yeniden birbirleriyle temas halinde olduklarını öne sürdü.

Ünlü çiftin barışmasında; The Weeknd'in dünya çapında uygulanan sosyal izolasyon günlerinde Billboard tarihinde en uzun süre zirvede kalan ilk RB albümü rekorunu kıran After Hours'ın etkili olduğu konuşulanlar arasında.

30 yaşındaki şarkıcının albümünün Hadid ile olan ilişkisine göndermelerle dolu olduğu biliniyor.

İkilinin tekrar barışmaları ilk kez gündeme gelmiyor. Geçtiğimiz ekimde The Weeknd'in, Bella'nın 23. doğum günü partisini kutladığı mekanda görüntülenmesi üzerine benzer iddialar ortaya atılmış ancak ikili bir daha hiç birlikte görüntülenmemişti.