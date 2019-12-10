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Bella Hadid'in içi dışı bir

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:49 | Son Güncelleme

Karayipler'deki St. Bart'ta kumsal pozu veren dünyaca ünlü model Bella Hadid, transparan kıyafetiyle bütün dikkatleri üzerine çekti.

Miami'de bir grup arkadaşıyla tatil yapan Bella Hadid, soluğu iş için gittiği Karayipler'de aldı. Karayipler'deki St. Bart'ta bir fotoğraf çekimine katılan 23 yaşındaki Bella Hadid, transparan kıyafetiyle çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Güzel modelin paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Beyaz bir jean pantolon tercih eden 23 yaşındaki manken, transparan kıyafetini, tozpembe bir güneş gözlüğü takarak tamamladı.

İddialı pozlarıyla her zaman gündem olan Hadid, son olarak Kendall Jenner'la sahilde verdiği görüntülerle çok konuşulmuştu.


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