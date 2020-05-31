Bella Hadid'in vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

Fit vücuduyla dikkat çeken 23 yaşındaki model Bella Hadid evde kaldıği sürede paylaştığı pozlarla görenlerin nefesini kesen ünlülerden bir tanesi. Bella daha önce evinden Vogue için pozlar vermişti, ve bir süre herkes bunu konuşmuştu.

Şimdi ise eline aldığı vazoyu sansür olarak kullanarak iç çamaşırsız pozlar verdi. Bella yine evden çıkmadan çekimlerine devam ettiğini de göstermiş oldu.

Hadid'in vazo sansürlü pozunda sütyensiz olması ve göğüs uçlarını da gösterme çabası gözlerden kaçmadı.



