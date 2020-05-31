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  4. Bella Hadid'in vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

Bella Hadid'in vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 09:06 | Son Güncelleme

Victoria's Secret'ın meleklerinden birisi olan Bella Hadid, güzelliğiyle olduğu kadar yaptığı sosyal medya paylaşımlarıylada gündemden düşmüyor. Son olarak elindeki vazoyu sansür olarak kullanarak iç çamaşırsız poz veren Hadid'in paylaşımı gündem oldu.

Fit vücuduyla dikkat çeken 23 yaşındaki model Bella Hadid evde kaldıği sürede paylaştığı pozlarla görenlerin nefesini kesen ünlülerden bir tanesi. Bella daha önce evinden Vogue için pozlar vermişti, ve bir süre herkes bunu konuşmuştu.

Şimdi ise eline aldığı vazoyu sansür olarak kullanarak iç çamaşırsız pozlar verdi. Bella yine evden çıkmadan çekimlerine devam ettiğini de göstermiş oldu.

Hadid'in vazo sansürlü pozunda sütyensiz olması ve göğüs uçlarını da gösterme çabası gözlerden kaçmadı.


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