MAGAZİN

Bella Hadid itiraf etti: Çok çirkindim

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 14:57 | Son Güncelleme

Victoria's Secret'ın Filistin asıllı süper modeli Bella Hadid, dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Bella Hadid itiraf etti: Çok çirkindim

En çok aranan modellerden olan Bella Hadid açıklamalarıyla gündem oldu. Seksiliğini gözler önüne sermekten asla çekinmeyen Hadid itiraf etti,

Modellik yapmaya 16 yaşında başlayan Bella Hadid ergenlik yıllarında çirkin olduğunu ve ablası Gigi Hadid'i güzelliği dolayısıyla kıskandığını şu sözlerle ifade etti:

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"Ergenlik yıllarındayken ince bir belim ve geniş kalçalarım vardı, tombuldum. Gigi'nin karın kaslarını ve atletik vücudunu gördükçe utanıyordum. Garip bir yüzüm vardı. Okulda sürekli alay konusu olurdum."


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Bella Hadid bella hadid eski hali

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