Bella Hadid itiraf etti: Çok çirkindim

En çok aranan modellerden olan Bella Hadid açıklamalarıyla gündem oldu. Seksiliğini gözler önüne sermekten asla çekinmeyen Hadid itiraf etti,

Modellik yapmaya 16 yaşında başlayan Bella Hadid ergenlik yıllarında çirkin olduğunu ve ablası Gigi Hadid'i güzelliği dolayısıyla kıskandığını şu sözlerle ifade etti:

"Ergenlik yıllarındayken ince bir belim ve geniş kalçalarım vardı, tombuldum. Gigi'nin karın kaslarını ve atletik vücudunu gördükçe utanıyordum. Garip bir yüzüm vardı. Okulda sürekli alay konusu olurdum."



