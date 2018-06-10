MAGAZİN

Bella Hadid Meksika'da tatilde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

21 yaşındaki model Bella Hadid, Meksika’daki Cancun’da tatil yapıyor. Hadid Instagram'daki cesur pozuyla da olay oldu

Bella Hadid Meksika'da tatilde!

21 yaşındaki model Bella Hadid, Meksika’daki Cancun’da tatil yapıyor.

Turuncu renk mayosuyla önceki gün objektiflere takılan güzel model, gümüş yüzüklerinin yanı sıra tek kulağına taktığı büyük halka küpesiyle sıra dışı bir stil oluşturmuştu.

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Uzun süre denizde kalan Hadid’in sudan koşarak çıkması objektiflere böyle yansıdı.

Ünlü model, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

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Instagram'ı aktif olarak kullanan genç model, tatil pozuyla da olay olmayı yine başardı. Neredeyse çıplak bir pozunu paylaşan Hadid yine farkını ortaya koydu.


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Bella Hadid bella hadid seksi

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