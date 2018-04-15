MAGAZİN

Bella Hadid: Mesele insanın cesur olması

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

O son dönemlerin en çok aranan modellerinden. Muhteşem fiziğiyle podyumların vazgeçilmezi olan Bella Hadid'den samimi sözler

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Elle dergisinin Rusya edisyonuna kapak oldu. Hadid, "Mesele insanın cesur olması" dedi.

"Kilom üzerine her zaman endişelerim vardı"

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Liz Collins’in objektifine poz veren Bella Hadid, stiliyle ilgili sorulara ilginç bir yanıt verdi.
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Bu sıralar bir markanın tanıtımı için Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Hadid, “Güzellikle ilgili benim kadar özgüvensizlik yaşayan biri daha olmamıştır.
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Kaşlarım ve kilom üzerine her zaman endişelerim vardı. Ancak mesele insanın kendisiyle barışık ve cesur olması” dedi.
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Bella Hadid, bir takipçisinin "Her yerin estetik" şeklindeki eleştirisine karşılık şu yanıtı vermişti:
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"Kıskançlık bir yardım çağrısıdır tatlım. Keşke sana yardım edebilseydim."
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