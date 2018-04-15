Bella Hadid: Mesele insanın cesur olması

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Elle dergisinin Rusya edisyonuna kapak oldu. Hadid, "Mesele insanın cesur olması" dedi.
"Kilom üzerine her zaman endişelerim vardı"
1 / 9
Liz Collins’in objektifine poz veren Bella Hadid, stiliyle ilgili sorulara ilginç bir yanıt verdi.
2 / 9
Bu sıralar bir markanın tanıtımı için Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Hadid, “Güzellikle ilgili benim kadar özgüvensizlik yaşayan biri daha olmamıştır.
3 / 9
Kaşlarım ve kilom üzerine her zaman endişelerim vardı. Ancak mesele insanın kendisiyle barışık ve cesur olması” dedi.
4 / 9
Bella Hadid, bir takipçisinin "Her yerin estetik" şeklindeki eleştirisine karşılık şu yanıtı vermişti:
5 / 9
"Kıskançlık bir yardım çağrısıdır tatlım. Keşke sana yardım edebilseydim."
Okuyucu Yorumları 0 yorum