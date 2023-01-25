Bella Hadid pembe jartiyeriyle kamera karşısına geçti! 'Gerçek olduğuna inanamıyorum'

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Bella Hadid'in iddialı pozunu takipçileri yere göğe sığdıramadı.

Çekimden flu bir video da paylaşan Bella Hadid'in kusursuz fiziğine övgü yağdı.

Takipçileri ünlü modele ''Bu güzelliğin gerçek olduğuna inanamıyorum'' ve ''Bedenini çok kıskanıyorum'' gibi yorumlarda bulundu.

Filistin asıllı Bella Hadid, çocukken ablası Gigi Hadid'e özendiğini ve onun gibi güzel olmak istediğini anlatmıştı.

'Hayatım boyunca hiç estetik yaptırmadım' diyen Bella Hadid, yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor.

Güzel modelin Instagram'da 57 milyon takipçisi mevcut.



