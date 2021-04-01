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Bella Hadid podyumda parladı! Herkesi mest etti

01.04.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mugler İlkbahar Yaz 2021 defilesinde boy gösteren Bella Hadid poydumu yaktı geçti. Hadid'in özellikle transparan tasarımla boy göstermesi hayranlarını mest etti.

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Mugler geçtiğimiz gün Bella Hadid ve Irina Shayk da yer aldığı İlkbahar Yaz 2021 için tasarladığı kıyafetler için kısa bir tanıtım yayınladı.

24 yaşındaki Bella Hadid bu tanıtımda adeta bir yıldız gibi parladı.

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Güzel model güzellik seksi ve tamamen kolsuz bir parıltılı üst giydi, ancak yine de göğüs uçlarını Mugler markasına özgü bir şekilde sakladı.

3 farklı tasarımla görüntülenen Bella Hadid podyumun tozunu artırdı. Hadid bu hallerini paylaşarak "Bu gözler bebeğim asla yalan söylemezler" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Hadid bir diğer paylaşımında ise "Böyle bir prodüksiyonun parçası olmaktan gurur duyuyorum!!!! Mugler aileme teşekkür ederim. Her zaman sanat için daha öteye gidiyorsunuz ve bunun için minnettarım. Bu işin içinde olmak ve geleceğinin nasıl olacağını görmek beni heyecanlandırıyor" dedi.

Hayranlarını mest eden Hadid'e "Yakıyorsun" yorumları yağdı.

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Bella Hadid
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