MAGAZİN

Bella Hadid sınır tanımıyor: Soyunma kabininden paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ | 02.02.2018 10:33 | Son Güncelleme

Alışverişe çıktığı dükkanın soyunma odasında üstsüz bir şekilde görülen ABD'li modelin, göğüslerini kucağına aldığı yeni köpeğiyle kapatması dikkati çekti.

Son dönemin en çok aranan modellerinden Bella Hadid, Instagram'ı sallıyor.

Yeni aldığı köpeğiyle alışverişe çıkan Bella Hadid soyunma kabininde çıplak poz verdi

Bella Hadid yine çıplak!

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Bella Hadid, şimdilerde yeni köpeğini yanından bir an olsun ayırmıyor. 21 yaşındaki güzel, son olarak yavru köpeği ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
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Alışverişe çıktığı dükkanın soyunma odasında üstsüz bir şekilde görülen ABD'li modelin, göğüslerini kucağına aldığı yeni köpeğiyle kapatması dikkati çekti.
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Belal Hadid paylaştığı fotoğrafın altına yavru köpeğimin ilk alışveriş günü yazdı. Bella'nın Yorkice cinsi Hendrix adında 19. yaş gününde aldığı bir köpeği daha bulunuyor.
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21 yaşındaki Bella Hadid en son 22 yaşındaki ablası Gigi Hadid ile Vogue dergisinin İngiltere'de yayınlanan edisyonu için objektif karşısına geçmişti.
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Gigi-Bella Hadid kardeşlerin siyah beyaz çıplak fotoğrafı ensest izlenimi verdiği gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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Bella Hadid'in Instagram'da 17 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Son dönemin en çok takip edilen ve aranan modellerinden olan Bella Hadid, genç yaşına rağmen paraya para demiyor.
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Bella Hadid çıplak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insanlar neden kendi vücudunu pazarlama ihtiyacı duyar ? ayıp günah felan orda değilim. diyelimki dini inancın yok, neden çıplaklığını paylaşırsın ? ne tür bir psikoloji ?
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