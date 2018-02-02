Bella Hadid sınır tanımıyor: Soyunma kabininden paylaştı

Son dönemin en çok aranan modellerinden Bella Hadid, Instagram'ı sallıyor. Yeni aldığı köpeğiyle alışverişe çıkan Bella Hadid soyunma kabininde çıplak poz verdi

Bella Hadid yine çıplak!

1 / 8 Bella Hadid, şimdilerde yeni köpeğini yanından bir an olsun ayırmıyor. 21 yaşındaki güzel, son olarak yavru köpeği ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

2 / 8 Alışverişe çıktığı dükkanın soyunma odasında üstsüz bir şekilde görülen ABD'li modelin, göğüslerini kucağına aldığı yeni köpeğiyle kapatması dikkati çekti.

3 / 8 Belal Hadid paylaştığı fotoğrafın altına yavru köpeğimin ilk alışveriş günü yazdı. Bella'nın Yorkice cinsi Hendrix adında 19. yaş gününde aldığı bir köpeği daha bulunuyor.

4 / 8 21 yaşındaki Bella Hadid en son 22 yaşındaki ablası Gigi Hadid ile Vogue dergisinin İngiltere'de yayınlanan edisyonu için objektif karşısına geçmişti.

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6 / 8 Gigi-Bella Hadid kardeşlerin siyah beyaz çıplak fotoğrafı ensest izlenimi verdiği gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

7 / 8 Bella Hadid'in Instagram'da 17 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Son dönemin en çok takip edilen ve aranan modellerinden olan Bella Hadid, genç yaşına rağmen paraya para demiyor.