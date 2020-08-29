Bella Hadid tarzıyla dikkat çekti! Göğüs detayı

Ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz günlerde Lyme hastalığıyla ilgili yaşadığı semptomları anlatmıştı. Hadid, bir slaytta, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet de dahil olmak üzere karşılaştığı yaklaşık 30 yaygın semptoma işaret etmek için oklar çizmişti.

Yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıklamıştı.



O günden kısa süre sonra ünlü model yaşadığı apartmandan çıkıp otomobiline giderken maskesini takmadı. Onun yerine elinde tutup yüzünü kapattı. Sonra da koyar adım otomobiline binip yoluna devam etti.



Top model Bella Hadid, New York'ta yaşadığı apartmandan çıkarken kapının önünde bekleyen fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Siyah bir pantolonun üstüne yarı şeffaf bir bluz giyen Hadid, koronavirüs önlemi olarak yine siyah bir maske tercih etti.

Fakat 23 yaşındaki Hadid, maskeyi takmak yerine elinde tutarak ağzını ve burnunu kapattı.



Fotoğrafçılara gülümseyen Bella Hadid, apartmandan çıktıktan sonra hızlı adımlarla kendisini bekleyen otomobile binerek yoluna devam etti. Hadid'in ilginç göğüs detaylı badysi ise hayranlarının beğenisini topladı.



