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Bella Hadid tatilde sere serpe

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 09:34 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sınırları zorlamaya devam ediyor. 23 yaşındaki modelin Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozu 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü model Bella Hadid, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi.

Instagram hesabında 27 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ünlü model, göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Hadid'in söz konusu paylaşımına 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.

TRANSPARAN KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Karayipler'de bir fotoğraf çekimine katılan ünlü model Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan plaj kıyafetiyle sahilde yürüdü. Palmiye ağacının yanında pozlar veren Bella Hadid, benzer kareleri Instagram hesabından da paylaştı.

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Bella Hadid instagram

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sürekli çıplak oldukları için,Oolay falan olmamıştır,sizi olay herhalde.
bu insan degil
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