Bella Hadid tatilde sere serpe

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü model Bella Hadid, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi.
Instagram hesabında 27 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ünlü model, göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Hadid'in söz konusu paylaşımına 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Karayipler'de bir fotoğraf çekimine katılan ünlü model Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan plaj kıyafetiyle sahilde yürüdü. Palmiye ağacının yanında pozlar veren Bella Hadid, benzer kareleri Instagram hesabından da paylaştı.
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