Bella Hadid'ten estetik açıklaması

Moda dünyasının en çok merak edilen konularından biri de Bella Hadid'ni yüzünde estetik olup olmadığı. Her ne kadar geçmişte çekilen pozları onu pek doğrulamasa da Hadid yüzüne hiç estetik yaptırmadığını ileri sürüyor.

Bella Hadid: Bir gram estetik yaptırmadım

1 / 26 Bu konu bir kez daha gündeme geldi ve Hadid bu konuda bir kez daha kesin konuştu: "Yüzümde hiç estetik yok!"

2 / 26 Instyle dergisine konuşan 21 yaşındaki model: “İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz.

3 / 26 Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum.

4 / 26 Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum.

5 / 26 İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı” diye konuştu.

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