MAGAZİN

Bella Hadid'ten estetik açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

Ünlü model hakkında ortaya atılan iddiaları böyle yalanladı.

Moda dünyasının en çok merak edilen konularından biri de Bella Hadid'ni yüzünde estetik olup olmadığı. Her ne kadar geçmişte çekilen pozları onu pek doğrulamasa da Hadid yüzüne hiç estetik yaptırmadığını ileri sürüyor.

Bella Hadid: Bir gram estetik yaptırmadım

1 / 26

Bu konu bir kez daha gündeme geldi ve Hadid bu konuda bir kez daha kesin konuştu: "Yüzümde hiç estetik yok!"
2 / 26

 Instyle dergisine konuşan 21 yaşındaki model: “İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz.
3 / 26

Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum.
4 / 26

Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum.
5 / 26

İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı” diye konuştu. 
6 / 26

7 / 26

8 / 26

9 / 26

10 / 26

11 / 26

12 / 26

13 / 26

14 / 26

15 / 26

16 / 26

17 / 26

18 / 26

19 / 26

20 / 26

21 / 26

22 / 26

23 / 26

24 / 26

25 / 26

26 / 26

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid estetik

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Aile yanında askerlik geliyor!

Aile yanında askerlik geliyor!

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yağız Can Konyalı uyuşturucudan gözaltına alındı

Yağız Can Konyalı uyuşturucudan gözaltına alındı

Avlu'da yürekleri dağlayan sahne! İzleyenler gözyaşlarına boğuldu

Avlu'da yürekleri dağlayan sahne! İzleyenler gözyaşlarına boğuldu

Demet Şener'den Ece Erken yorumu: Biraz daha konuşursa hukuka başvuracağım

Demet Şener'den Ece Erken yorumu: Biraz daha konuşursa hukuka başvuracağım

Yetenek Sizsiniz’de şok… Öyle bir gösteri yaptı ki jüri salonu terk etti!

Yetenek Sizsiniz’de şok… Öyle bir gösteri yaptı ki jüri salonu terk etti!

Oyuncu Dilek Serbest'in saçlarına ne oldu?

Oyuncu Dilek Serbest'in saçlarına ne oldu?

Arif Sağ: Bu yaşta kavga mı edeyim?

Arif Sağ: Bu yaşta kavga mı edeyim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.