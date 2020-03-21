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Bella Hadid'ten 'evde kal' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 14:33 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısında bulundu. Hadid, ayna karşısında verdiği pozuna, "Bencil olma" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde podyumların aranan isimlerinden biri olan Bella Hadid, Instagram'dan yayınladığı iddialı fotoğraflarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan salgına karşı gerekli izolasyon kurallarına uyan Hadid, sosyal medya hesabından takipçilerine 'evde kal' çağrısında bulundu.

Ünlü model, ayna karşısında verdiği pozuna, "Bencil olma" ifadelerini kullanarak şu ifadeleri kullandı:

Sadece kendin için değil, sevdiğin insanlar için evde kalmalısın. Aynı zamanda tüm dünya ve sevdiğin tüm insanlar için de... Çılgınca, çünkü tek yapmamız gereken bu virüsü yavaşlatmak için birlikte çalışmak ve insanlar hala anlamakta zorlanıyor. Bencil olma! Meditasyon yap, evcil hayvanınla takıl, örmeyi öğren, ailene şiir yaz, TikTok çek, yükselen burcunu öğren ve en önemlisi şu ellerini yıka! Seni seviyorum ve seni düşünüyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid, korona,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hatun afet yahu her hali çok seksi.
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