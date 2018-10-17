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Bella Hadid'ten romantik paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Bella Hadid yeni yaşını sevdikleriyle kutladı... Hadid Instagram hesabından sevgilisi The Weeknd ile romantik fotoğraflarını paylaştı

Bella Hadid'ten romantik paylaşım

Bella Hadid'in şarkıcı sevgilisi The Weeknd, geçtiğimiz hafta güzel modelin 22'nci yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

Hadid, doğum gününden olan kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Biraz geciktiğimi biliyorum ama bu yılki doğum günümü düşündükçe hala şaşırıyorum. Hiç bu kadar aşık ve mutlu hissetmemiştim.

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Bebeğime, güzel aileme ve arkadaşlarıma bu sürprizi çok özel hale getirdikleri için teşekkür ederim. Hayatımın en güzel günüydü.Doğum günü dilekleri için herkese teşekkür ederim. Çok şanslı hissediyorum, inanamıyorum" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid The Weeknd bella hadid

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