MAGAZİN

Bella Hadid ve Kendall Jenner keyif yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Şu sıralar Cannes Film Festivali için Fransa'da olan iki güzel model Bella Hadid ve Kendall Jenner bir yat gezisinde görüntülendi. İki yakın arkadaşın keyifleri oldukça yerindeydi.

Bella Hadid ve Kendall Jenner keyif yaptı

Cannes Film Festivali için Fransa'da olan iki güzel model Bella Hadid ve Kendall Jenner'ın keyfine diyecek yok!

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Festivalin ardından yat turuna çıkan iki model hafta sonunu gezerek geçirdi. Tüm gün yatta şampanya içip eğlenen Bella Hadid ve Kendall Jenner bir ara kameralara yakalandıklarını anlayınca ise muhabirlere el hareketi çekerek herkesi şoke etti.

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22 yaşındaki Bella Hadid ve 23 yaşındaki Kendall Jenner tüm günü alkol alarak ve sohbet ederek geçirdi.

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Bir hafta önce sevgilisinden ayrılan Kendall Jenner şu sıralar ayrılık açısını arkadaşlarına sığınarak geçirmeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid ve Kendall Jenner Bella Hadid kendall jenner

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