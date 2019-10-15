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Bella Hadid ve The Weeknd yine görüşmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

Birbirlerine yeterince vakit ayıramadıklarını söyleyerek ikinci kez ayrılan süper model Bella Hadid ile The Weeknd tekrar görüşmeye başladı.

Bella Hadid ve The Weeknd yine görüşmeye başladı

Perşembe gecesi Bella Hadid, New York'un gözde mekanında Yolanda Hadid, Gigi Hadid, Anwar Hadid ve kız arkadaşı Dua Lipa gibi isimlerin de katıldığı, aile ve arkadaşlarından oluşan bir grup ile doğum gününü kutladı. Ancak Victoria's Secret modelinin yeni yaş eğlenceleri bununla sınırlı değildi. İddiaya göre The Weeknd, Bella'nın 23. doğum günü partisini kutladığı Le Chalet, L'Avenue'nün kokteyl salonunda görüntülendi.

E News'in haberine göre eski çift geçtiğimiz gece L'Avenue'de üçüncü doğum günü kutlaması için buluştu hatta mekandan birlikte ayrıldı. Birbirlerine ne kadar aşık oldukları çok aşikardı ve birlikte çok mutlu görünüyorlardı.

İddiaya göre Kapadokya çekimleri sonrası birbirlerine vakit ayıramadıkları için ara verdiklerini açıklayan Bella Hadid ve The Weeknd bu süreçte ilişkilerini kurturmaya çalışıyordu.

Tekrar görüşmeye başlayan ünlü çiftin şu anda daha iyi durumda oldukları ancak ilişkilerini daha gizli yaşamak istedikleri öne sürüldü.

E News'in ismini açıklamadığı başka bir kaynağa göreyse doğum günü partisine rağmen çift tam olarak tekrar birlikte değil. Weeknd partiye Bella'nın arkadaşı'olarak katıldı. İkilinin arasında bir dargınlık yok ve şuanda iyi durumdalar.

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Bella Hadid The Weeknd The Weeknd bella hadid

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