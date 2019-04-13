MAGAZİN

Bella huzuru orada buldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

Model Bella Hadid tatilden paylaştığı fotoğrafla herkesten bir süre uzaklaşıp kafasını dinlemek istediğini ortaya koydu.

Bella yine büyüledi!

Bella Hadid

Filistinli bir babanın kızı olan 22 yaşındaki top model Bella Hadid, sosyal medya hesabından takipçileriyle etkileşim halinde olan bir isim.
Katıldığı etkinliklerden olduğu kadar güzelliğini öne çıkaran fotoğraf karelerinden seçkileri de yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Hadid aynı zamanda yaptığı esprili paylaşımlarla da beğeni kazanıyor.
Katıldığı bir etkinlikte isim kartındaki yanlışlığı hiç çekinmeden paylaşarak kendisiyle dalga geçebilen güzel model kimi zaman da takipçilerini tatiline ortak ediyor.
Dünyaca ünlü isim şimdilerde kafasını dinlemek için çıktığı kısa tatilden fotoğraflar paylaşıyor.
Bir jet ski ile denize açılan ve burada çektiği selfieleri takipçilerine ulaştıran Bella Hadid bu karelere düştüğü, ‘Bir sonraki bildirime kadar okyanusun ortasında bir jet ski üzerinde olacak’ notuyla kafasını dinlemek ve huzur bulmak istediğini bir kez daha ortaya koydu.
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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid tatil

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