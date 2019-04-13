Bella huzuru orada buldu

Bella yine büyüledi!

Bella Hadid

Filistinli bir babanın kızı olan 22 yaşındaki top model Bella Hadid, sosyal medya hesabından takipçileriyle etkileşim halinde olan bir isim.

Katıldığı etkinliklerden olduğu kadar güzelliğini öne çıkaran fotoğraf karelerinden seçkileri de yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Hadid aynı zamanda yaptığı esprili paylaşımlarla da beğeni kazanıyor.

Katıldığı bir etkinlikte isim kartındaki yanlışlığı hiç çekinmeden paylaşarak kendisiyle dalga geçebilen güzel model kimi zaman da takipçilerini tatiline ortak ediyor.

Dünyaca ünlü isim şimdilerde kafasını dinlemek için çıktığı kısa tatilden fotoğraflar paylaşıyor.