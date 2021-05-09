Bella Thorne'dan Miami pozları

Yeni çıkardığı şarkısı Shake It şarkısının kaldırılan olaylı klibi ve striptiz kulübü temalı yaptığı nişanıyla gündem olan Bella Thorne soluğu Miami'de aldı.

Hem iş hem de tatil yapan Thorne pozlarıyla dikkat çekti. Miami'yi çok sevdiğini söyleyen ünlü isim buraya döndüğü için çok mutlu.

Sarı bikinisiyle pozlar veren Thorne hortumla oynarken keyfi yerindeydi.

Kendini ıslatmadan önce ve ıslattıktan sonra pozlar vererek hayranlarını mest eden genç oyuncu paylaşımına da "Islanmadan önce ve sonra! Sen seç" yazdı.



