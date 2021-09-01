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Bella Thorne gelinlikli pozlarıyla olay oldu! İlişkisini "Ateşli" olarak tanımladı

01.09.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla dikkat çeken Bella Thorne gelinlikle verdiği pozlarla olay oldu. Bella Thorne nişanlısıyla yaşadığı ilişkiyi ise "Ateşli ve ağır aşk" olarak tanımladı.

Bella Thorne gelinlikli pozlarıyla olay oldu! İlişkisini "Ateşli" olarak tanımladı

8 Ekim 1997 yılında doğan Amerikalı oyuncu Bellla Thorne, 2003 yılında oyunculuk kariyerine başladı. O zamandan günümüze kadar onlarca kısa film, sinema filmi, belgesel ve dizide rol aldı. Aynı zamanda modellik yapan aktris, aldığı rollerle, kişisel yaşantısıyla ve son yönettiği erotik film ile Hollywood’da tartışmaların odağında yer aldı.

Bella Thorne bunun dışında Onlyfans gibi erotik fotoğrafların satıldığı bir sitede kazancıyla da gündeme geliyor.

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Kendine has tarzıyla dikkat çeken genç oyuncu yaptığı paylaşımlarla olay oluyor. Özel yaşantısıyla her zaman gündeme gelmeyi başaran oyuncu bir süredir Benjamin Mascolo ile aşk yaşıyor.

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Benjamin Mascolo ile evlilik yolunda olan Bella Thorne nişanında striptizcileri çıkarınca dikkat çekmişti. Ünlü isim son olarak da Nylon için iddialı pozlar verdi. Gelinlik giyen ve kendine has tarzını gelinlikte de gösteren Thorne söyleşi de ise sevgilisine olan aşkından bahsetti.

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Thorne açıklamasında "Beni olduğum her şeyle kabul etti. Onunla tanışmak temiz bir nefes gibiydi" dedi.

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Ünlü isim nişanlısıyla "Ateşli ve ağır bir aşk" yaşadığını ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne OnlyFans
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