Bella Thorne, Noel pozlarıyla olay oldu

OnlyFans’ta yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Bella Thorne son paylaşımlarıyla gündemde...

Bella Thorne Ağustos ayında erotik fotoğrafların satıldığı platformda ilk gününde 1 milyon dolar kazanarak bir rekor kırmıştı.

O günden beri sosyal medyada daha aktif olan Thorne yılbaşı pozlarıyla da beğeni topladı.

Bella Thorne tüm yıl boyunca iyi olduğuna yemin etti. Thorne paylaşımında "Noel Baba gel bul beni yemin ederim bütün yıl iyiydim" yorumunda bulundu.

23 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Noel kostümüyle adeta yine "Ben buradayım" dedi.



