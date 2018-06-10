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Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

Hollywood'un asi güzeli Bella Thorne ve rap'çi sevgilisi Mod Sun, Hawaii'de tatil yapıyor. Her zaman skandallarıyla olay olmayı başaran Bella yine yaptı yapacağını

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

20 yaşındaki Floridalı güzel oyuncu, bu kez de koltukaltı kıllarıyla olay yarattı.

Thorne, daha önce de Patrick Schwarzenegger ile birlikte rol aldığı Midnight Sun filminin prömiyerine koltukaltı kıllarıyla katılmış ve galaya damgasını vurmuştu.

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31 yaşındaki sevgilisi Mod Sun ile birlikte tatilde olan güzel, yeşil bikinisiyle fit vücudunu sergiledi.

Bella sıcakladığı anlarda bol bol denize girdi. Bella Thorne bir arada kırmızı bikinisiyle dikkat çekti. Genç oyuncunun denizin içinde bir anda göğsünün açılması olay oldu. Bella'yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bella da bir süre ne olduğunu anlayamadan göğsünü kapamaya çalıştı.

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Disney'in eski çocuk yıldızlarından biri olan Bella, takipçilerini de unutmadı ve Instagram'dan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Bella Thorne'un Instagram'da 17.6 milyon takipçisi bulunuyor.


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Bella Thorne Bella Thorne göğüs

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