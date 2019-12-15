Bella Thorne soğuğa aldırmadı! Tangasını giyip...

Çocuk yaşta Disney filmlerinde rol alarak şöhreti yakalayan ABD'li oyuncu Bella Thorne, alışılmışın dışındaki yaşam tarzıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda, +18 film sitesi içi yönetmen koltuğuna oturarak hayranlarını şaşkına çeviren Thorne, bu defa Instagram hesabından paylaştığı videoyla adından söz ettirdi.

Thorne, videonun bazı kısımlarında kırmızı bikinisiyle ABD bayrağı salladı. Bazense, soğuk havaya aldırmadan sokaklarda bikiniyle dolaştı.

Thorne, bunlarla da yetinmeyip yere düşen yaprakları süpürdü. Takipçileri, 22 yaşındaki oyuncunun davranışlarına anlam veremedi.

Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde yine Instagram üzerinden paylaştığı duş videosuyla, bir milyonun üzerinde beğeni almıştı.

