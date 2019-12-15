MAGAZİN

Bella Thorne soğuğa aldırmadı! Tangasını giyip...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.12.2019 11:38 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda +18 film sitesi için yönetmen koltuğuna oturan ABD'li oyuncu Bella Thorne, Instagram'dan paylaştığı kırmızı bikinili videosuyla olay oldu.

Çocuk yaşta Disney filmlerinde rol alarak şöhreti yakalayan ABD'li oyuncu Bella Thorne, alışılmışın dışındaki yaşam tarzıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda, +18 film sitesi içi yönetmen koltuğuna oturarak hayranlarını şaşkına çeviren Thorne, bu defa Instagram hesabından paylaştığı videoyla adından söz ettirdi.

Thorne, videonun bazı kısımlarında kırmızı bikinisiyle ABD bayrağı salladı. Bazense, soğuk havaya aldırmadan sokaklarda bikiniyle dolaştı.

Thorne, bunlarla da yetinmeyip yere düşen yaprakları süpürdü. Takipçileri, 22 yaşındaki oyuncunun davranışlarına anlam veremedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

WHICH ONE PART TWO??? I’m sorry In advance hahahah

BELLA (@bellathorne)'in paylaştığı bir gönderi ()

Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde yine Instagram üzerinden paylaştığı duş videosuyla, bir milyonun üzerinde beğeni almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne bella thorne cesur pozlar Bella Thorne instagram

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BU SONUNDA İNTİHAR EDER...! GİDİŞATI ONU GÖSTERİYOR...!
bunların yüzünden küresel ısınma oluyor. çok ateşli
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