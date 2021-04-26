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Bella Thorne striptiz kulübü gibi nişan yaptı! Göbeğine kadar yırtmaçlı elbise tercihi olay

26.04.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen site OnlyFans'te 24 saat içinde 1 milyon dolara kazanarak kırdığı rekorla uzun süre gündemde kalan Bella Thorne striptiz kulübü temalı nişan yaptı. Bella Thorne'un yırtmacı ise geceye damga vurdu.

Bella Thorne striptiz kulübü gibi nişan yaptı! Göbeğine kadar yırtmaçlı elbise tercihi olay

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Bella Throne her hareketiyle olay olduğu için artık yaptığı tercihler takipçilerini şaşırtmıyor. Daha ne yapabilir ki diye düşülürken Thorne yine kendini aştı.

Thorne bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Benjamin Mascolo ile ilişkisinde seviye atlamaya karar vermişti ve geçtiğimiz haftalarda evlenme teklifini kabul etmişti. İkili geçtiğimiz gün nişanlandı. Tabii ki Bella Thorne kendisine yakışır bir nişan töreni hazırladı.

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Romantik çiftin nişan töreninin teması adeta striptiz kulübü gibiydi. Gecede seksi danslarıyla dikkat çeken dansçılar da büyük bir ilgiyle izlendi.

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Kırmızı güllerle süslenen salon kadar Thorne da kırmızılara bürünmüştü. Gece de iki kırmızı kıyafet giyen Thorne herkesi şoke etti.

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Göbeğine kadar yırtmacıyla şoke eden Thorne pasta keserken ise fazlasıyla erotik bir tercih yapmıştı.

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Benjamin'in Versace marka takımı ve Bella Thorne'un göğsüne kadar açık yırtmaçlı kırmızı prenses elbisesi tabii ki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne OnlyFans
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